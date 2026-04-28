Das sind laut DtGV-Umfrage Deutschlands beste Reifenhändler

Wer neue Pneus braucht, steht oft vor der Qual der Wahl: Wo stimmen Beratung, Preis und Service? Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV) hat im März 2026 die elf größten Reifenhändler Deutschlands unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein klarer Seriensieger und ein hohes Serviceniveau an der Spitze. An der panelbasierten Umfrage nahmen über 1.300 Kunden teil, die in den letzten drei Jahren bei einem der folgenden elf Anbieter eingekauft haben: ATU, Driver, Euromaster, First Stop, Pitstop, Pneuhage, Point S, Premio, Quick, Reifendiscount, Reifen.com und Vergölst.

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