Herstellerseite mit Informationen zu Goodyears „Eagle-F1-SuperSport“-Rückruf

Nachdem Goodyears „Eagle F1 SuperSport” nicht nur in den USA, sondern auch in Europa von einem Rückruf betroffen ist, hat der Hersteller zwischenzeitlich eine deutschsprachige Website mit Informationen dazu online gestellt. Dort wird noch einmal genau aufgeführt, konkret welche Reifengrößen aus welchen Produktionszeiträumen betroffen sind. Zudem lässt sich ebenda über einen „GPRS label“ bezeichneten Link ein einseitiges PDF-Dokument herunterladen, das darüber hinaus die Gründe für den Gefahrenhinweis bzw. den Rückruf benennt und erklärt, was etwaig Betroffene in Fall des Falles tun und wen sie kontaktieren sollten. „Bitte wenden Sie sich an Ihren Goodyear-Händler oder senden Sie eine Mail an technischer-kundendienst@goodyear.com“, heißt es da.