Titan International fÃ¼hrt nun auch Gummiketten im Programm

Der US-amerikanische Spezialist fÃ¼r RÃ¤der und Reifen, Titan International, weitet sein GeschÃ¤ftsfeld aus. Mit der neuen Serie â€žTitan Rubber Tracksâ€œ bietet das Unternehmen erstmals Gummiketten fÃ¼r Kompaktlader und Minibagger an und reagiert damit auf die steigende Nachfrage im Bausektor.

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