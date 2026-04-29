In Europa deutlich mehr „Eagle F1 SuperSport“ von Goodyear-Rückruf betroffen

Zu den knapp 70 in den USA von einem Rückruf betroffenen Reifen der entsprechenden Reihe kommen in Europa noch einmal deutlich mehr Goodyear-Profile des Typs „Eagle F1 SuperSport“ hinzu. Wie in den Vereinigten Staaten geht es auch in der hiesigen Region um im Konzernwerk in Hanau gefertigte Reifen der Größen 255/35 ZR20 (97Y) und 305/30 ZR21 (104Y) in XL-Ausführung. Mit Blick auf die kleinere der beiden Dimensionen um solche von ihnen, die in der 22. Kalenderwoche 2024 und in der 36. oder 37. Kalenderwoche 2025 produziert wurden. Demgegenüber sind in Sachen der anderen Größe in der 23. Kalenderwoche 2024 und in der 35. bis 37. Kalenderwoche 2025 hergestellte Modelle betroffen. Da der Europa-Rückruf Goodyears damit insofern einen insgesamt größeren Produktionszeitraum abdeckt, verwundert nicht, dass es sich in Summe um mehr Einheiten handelt als in dem USA-Fall. In einer Stellungnahme gegenüber unserem englischen Schwestermagazin TYRES & ACCESSORIES hat ein Vertreter des Reifenherstellers von knapp 250 Stück gesprochen, die auf dieser Seite des Atlantiks zurückgerufen werden.

Zudem wurde mitgeteilt, dass die zuständigen Behörden über diese Sicherheitsmaßnahme entsprechend informiert wurden. „Bei extrem hohen Geschwindigkeiten kann es zu einer Ablösung im Laufflächenbereich der Reifen kommen. Die Lauffläche kann sich verformen, wodurch sich der Durchmesser lokal vergrößert und es zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kommen kann. Dies kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen“, wie dazu insofern zwischenzeitlich dem von der EU-Kommission unter dem Namen Safety Gate betriebenen Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich entnehmen lässt. Den dort verfügbaren Informationen zufolge sind die online verkauften Produkte anhand der DOT-Nummern „1DM5VJACR2224“, „1DM5VJACR3625“ oder „1DM5VJACR 3725“ im Fall der 255er-Größe sowie „1DMKXJD1R2324“ oder „1DMKXJD1R3525“ bis „1DMKXJD1R3725“ bei der 305er-Dimension identifizierbar. Laut dem Goodyear-Sprecher lägen bei alldem bislang „keine Berichte über Unfälle, Kontrollverlust oder Schäden bzw. Verletzungen im Zusammenhang mit diesen Sicherheitsrückrufreifen vor“.