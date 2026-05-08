https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Beim-24-Stunden-Rennen-in-einer-Woche-koennte-es-wieder-voll-werden-am-Nuerburgring-sind-doch-die-ersten-Ticketkategorien-bereits-ausverkauft.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-08 10:53:102026-05-08 10:53:1024-Stunden-Rennen: Veranstalter in einigen Ticketkategorien bereits ausverkauft
24-Stunden-Rennen: Veranstalter in einigen Ticketkategorien bereits ausverkauft
Im vergangenen Jahr jubelten Veranstalter und Teilnehmer Ã¼ber den Rekord von immerhin 280.000 Zuschauern. Ob das 24-Stunden-Rennen auch dieses Jahr wieder neue Bestmarken schafft? Bei der Anzahl der teilnehmenden Rennteams â€“ 161 Fahrzeuge sind genannt â€“ ist das nahezu gelungen. Und auch bei den Eintrittskarten zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab â€“ trotz einer durchaus durchwachsenen Wetterprognose â€“, sodass der ADAC Nordrhein nun meldet, die ersten Ticketkategorien fÃ¼r die GroÃŸveranstaltung seien bereits ausverkauft.
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