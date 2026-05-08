24-Stunden-Rennen: Veranstalter in einigen Ticketkategorien bereits ausverkauft

Beim 24-Stunden-Rennen in einer Woche kÃ¶nnte es wieder voll werden am NÃ¼rburgring; den Veranstaltern zufolge sind bereits die erste Ticketkategorien fÃ¼r das GroÃŸevent ausverkauft (Bild: ADAC Gruppe C)

Im vergangenen Jahr jubelten Veranstalter und Teilnehmer Ã¼ber den Rekord von immerhin 280.000 Zuschauern. Ob das 24-Stunden-Rennen auch dieses Jahr wieder neue Bestmarken schafft? Bei der Anzahl der teilnehmenden Rennteams â€“ 161 Fahrzeuge sind genannt â€“ ist das nahezu gelungen. Und auch bei den Eintrittskarten zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab â€“ trotz einer durchaus durchwachsenen Wetterprognose â€“, sodass der ADAC Nordrhein nun meldet, die ersten Ticketkategorien fÃ¼r die GroÃŸveranstaltung seien bereits ausverkauft.

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