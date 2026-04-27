Rissbildung in der Reifenseitenwand lässt MAN gut 1.300 Lkw zurückrufen

Weltweit ruft der Nutzfahrzeughersteller MAN gut 1.300 zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Januar 2026 von Band gerollte Lkw der Typen TGM, TGX und TGS zurück. In Deutschland sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ziemlich genau zwischen 900 und 1.000 Fahrzeuge betroffen. Als Grund für die Maßnahme wird ein Herstellungsfehler genannt, der zu einem Riss in der Seitenwand der Fahrzeugbereifung führt. „Mit der Zeit kann sich dieser Riss vergrößern und zu einem plötzlichen Luftdruckverlust führen. Geschieht dies während der Fahrt, kann dies die Fahrzeugkontrolle beeinträchtigen, insbesondere da die Reifen an gelenkten Achsen angebracht sind. Dadurch erhöht sich das Unfallrisiko, und es kann zu Verletzungen von Fahrzeuginsassen oder anderer Verkehrsteilnehmer kommen“, lässt sich darüber hinaus dem Safety Gate genannten und von der EU-Kommission betriebenen Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich entnehmen.

Wobei es vonseiten des KBA in diesem Zusammenhang allerdings heißt, dass Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bislang nicht bekannt sind. Reifen der betroffenen Chargen würden auf Risse geprüft und fehlerhafte Reifen erneuert, wie noch ergänzt wird. Darüber hinaus hat Michelin zwischenzeitlich wissen lassen, dass es sich bei den betreffenden Reifen im Übrigen tatsächlich um diejenigen handelt, für die der Hersteller selbst vor einigen Wochen bereits eine „freiwillige Marktaktion“ initiiert hatte: die für alle Achspositionen geeigneten Profile „X Muli Z“ sowie „X Line Energy Z“ in der Dimension 355/50 R 22.5. Insofern handelt es sich im vorliegenden Fall also letztlich nicht um einen weiteren bzw. unabhängigen Rückruf, sondern folgt aus alldem vielmehr, dass Michelin die entsprechenden Reifen im genannten Zeitraum als Erstausrüstung an MAN geliefert hat.