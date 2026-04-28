https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Brock-Alloy-Nachhaltigkeit-1.webp 1130 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-28 08:15:052026-04-27 16:12:58Gelebte Nachhaltigkeit: Brock-Gruppe setzt zum Tag der Erde Zeichen am Standort Jajce
Gelebte Nachhaltigkeit: Brock-Gruppe setzt zum Tag der Erde Zeichen am Standort Jajce
Anlässlich des internationalen Tages der Erde am 22. April hat die Brock-Gruppe an ihrem Produktionsstandort im bosnischen Jajce eine freiwillige Umweltaktion zur Reinigung der Pliva-Seen umgesetzt. Der Einsatz und die Initiative der Mitarbeitenden von Jajce Alloy Wheels unterstreichen dabei die zentrale Rolle des Standorts als integraler Bestandteil der Unternehmensstruktur.
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