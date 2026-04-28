Gelebte Nachhaltigkeit: Brock-Gruppe setzt zum Tag der Erde Zeichen am Standort Jajce

Anlässlich des internationalen Tages der Erde am 22. April hat die Brock-Gruppe an ihrem Produktionsstandort im bosnischen Jajce eine freiwillige Umweltaktion zur Reinigung der Pliva-Seen umgesetzt. Der Einsatz und die Initiative der Mitarbeitenden von Jajce Alloy Wheels unterstreichen dabei die zentrale Rolle des Standorts als integraler Bestandteil der Unternehmensstruktur.

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