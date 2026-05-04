Auch gut 2.700 Mercedes-Lkw wegen Michelin-Reifen zurückgerufen

Hat als Folge des Anfang Februar bekannt gewordenen Michelin-Rückrufes der Lkw-Profile „X Multi Z“ und „X Line Energy Z“ jeweils in der Größe 355/50 R22.5, da unter den insgesamt 47.100 im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 28. Februar 2025 produzierten Reifen dieser Typen maximal 470 eine Rissbildung in ihrer Seitenwand zeigen könnten, unlängst der schon MAN gut 1.300 Fahrzeuge seiner Modelle TGM, TGX und TGS zurückgerufen, folgen nun noch einmal weltweit gut 2.700 (Deutschland: knapp 1.400) Actros bzw. eActros von Mercedes-Benz. Betroffen sind in diesem Fall zwischen dem 13. Januar 2023 und dem 23. Dezember 2025 vom Band gerollte Lkw der Daimler-Truck-Marke. Denn deren Erstbereifung mit den eingangs erwähnten Michelin-Modellen könne laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) „einen umlaufenden Riss in der Seitenwand aufweisen, der sich durch Gebrauch ausweitet“ verbunden mit der Gefahr eines plötzlichen Luftverlustes mit Beeinträchtigung der Fahrstabilität der Fahrzeuge.

Selbst wenn angesichts der damit alles in allem nunmehr rund 4.000 Lkw von MAN und Mercedes-Benz der Eindruck entstehen könnte, dass es sich eigentlich doch um mehr als die ursprünglich genannte Anzahl von maximal 470 Michelin-Reifen mit einer potenziellen Rissbildung in der Seitenwand handeln müsste, sagt ihr Hersteller, dass dem nicht so ist. Denn wie das Unternehmen auf konkrete Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG diesbezüglich erläutert, sei es vielmehr „der Fall, dass Mercedes (wie auch MAN) einige der Produkte aus dem betroffenen Zeitraum – es handelt sich dabei um Reifen aus dem Produktionszeitraum ab 2023 bis zur DOT-Woche acht im Jahr 2025 – in der Erstausrüstung verwendet hat und nun identifiziert werden muss, wo diese verbaut sind und ob sie von der Rissbildung betroffen sind“. Wobei gleichzeitig einmal mehr betont wird, dass es sich bei dem Ganzen um eine „proaktive Maßnahme“ handele. „Bisher ist bei keinem Produkt ein Druckverlust aufgetreten“, unterstreicht Michelin in diesem Zusammenhang ein weiteres Mal.