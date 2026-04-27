https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Dank-der-disziplinierten-Strategieumsetzung-konnte-Nokian-Tyres-bereits-das-vierte-Quartal-in-Folge-seine-positive-Entwicklung-fortschreiben.webp 1262 1683 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-27 11:59:432026-04-27 11:59:43Nokian Tyres schreibt Turnaround auch im ersten Quartal fort
Nokian Tyres schreibt Turnaround auch im ersten Quartal fort
Nokian Tyres konnte im ersten Quartal seinen Turnaround weiter voranbringen. Wie der finnische Reifenhersteller mitteilt, habe man von Januar bis einschließlich März nicht nur seine Umsätze erneut steigern können, auch habe man „eine deutliche Verbesserung“ der Profitabilität verzeichnet, die allerdings – der Wermutstropfen am Quartalsbericht –weiterhin im negativen Bereich lag, auch wenn Nokian Tyres seine negative Umsatzrendite im Vergleich zum ersten Quartal 2025 halbieren konnte. Während die Sparten Passenger Car Tyres und Heavy Tyres Renditen von 5,5 bzw. 15,7 Prozent beisteuerten, lastete vor allem das Geschäft mit der Handelskette Vianor auf der Profitabilität des Gesamtkonzerns.
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