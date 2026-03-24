„Biest“ mit straßenzugelassenen 37-Zoll-Reifen präsentiert

Mit „einer echten Weltneuheit“ will Delta4x4 neue Maßstäbe im Offroadsegment setzen, denn das Unternehmen präsentiert den Komplettumbau eines Ford Ranger und stellt das so entstandene und „Beast“ (Biest) genannte Fahrzeug auf erstmals offiziell für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassene 37-Zoll-Reifen. Für Tests wurde der Wagen zuvor mit dem „CrossContact Extreme E“ von Continental ausgestattet. Unternehmensangaben zufolge handelt es sich dabei um einen Prototyp aus der nach der Saison 2024 nicht mehr fortgeführten elektrischen Rennserie Extreme E, deren Nachfolge zwischenzeitlich der Extreme-H-Wettbewerb mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen angetreten hat.

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