Steigende Reparaturkosten bestätigen sich einmal mehr

Hat zuletzt nicht nur die Deutsche Automobiltreuhand GmbH (DAT) weiter zunehmende Werkstattkosten belegt oder der Gesamtverband der Versicherer (GDV) aktualisierte Analysen zu steigenden Ersatzteilpreisen und immer höheren Stundenverrechnungssätzen von Werkstätten vorgelegt, bestätigt mit CarCarantie ein weiterer Branchenvertreter besagten Teuerungstrend. Wie in jedem Jahr hat das Unternehmen dafür rund eine Million ausgelaufene Garantieverträge für Neu‑ und Gebrauchtfahrzeuge analysiert, um die durchschnittlichen Reparaturkosten zu ermitteln und Weiteres in Sachen Schadenhäufigkeit und Schadensumme herauszuarbeiten. Demnach hat sich der seit Jahren anhaltende Kostenanstieg bei der Fahrzeugreparatur 2025 ungebrochen fortgesetzt, wobei im vergangenen Jahr zugleich eine neue Höchstmarke erreicht wurde mit im Durchschnitt rund 764 Euro.

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