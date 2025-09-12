„Geolandar”-Prototypenreifen für den Extreme H World Cup der FIA
Yokohama wird Reifenausrüster bei dem Extreme H World Cup des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Das ist die weltweit erste Rennserie für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, wobei die bei dem Wettbewerb zum Einsatz kommenden speziellen Offroad-Pick-ups, die dank 550 Pferdestärken in 4,5 Sekunden von null auf 100 Kilometer beschleunigen können, mit Reifen aus der „Geolander“-Familie des japanischen Herstellers bestückt werden. Wie es heißt, liefert Yokohama dafür einen speziellen „Geolandar-AT“-Prototypen, also ein All-Terrain-Profil. Der erste Lauf findet demnach nächsten Monat bzw. am 4./5. Oktober in Saudi-Arabien statt, wobei konkretere Details zu diesem sowie allen weiteren Terminen und Austragungsorten des geplanten Rennkalenders in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen.
