Große Unterschiede bei der Wartezeit auf einen Umrüsttermin

Die Nürnberger Datamego GmbH aus dem fränkischen Nürnberg betreibt unter dem Namen Listfix einen Onlineservice, der vielerlei Daten zu verschiedensten Branchen bereithält. Eines der Angebote ist ein Kalkulator, mittels dem Autofahrer ermitteln können sollen, wie lange sie in diesem Frühjahr auf einen Werkstatttermin zur Umrüstung ihres Fahrzeuges von Winter- auf Sommerreifen warten müssen.

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