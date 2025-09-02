Künftiger Michelin Pilot Sport 5 Energy bewährt sich bei „Ausdauerrekord unter Strom“

Michelin und Mercedes-AMG haben ihre seit Jahrzehnten bestehende und als strategisch bezeichnete Partnerschaft bei einem „Ausdauerrekord unter Strom“ dokumentiert. In weniger als acht Tagen habe der Concept AMG GT XX auf der Rennstrecke des Nardò Technical Center in Süditalien mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 300 km/h insgesamt 40.075 Kilometer zurückgelegt, was dem Erdumfang am Äquator entspricht. Die Zeit, in der der AMG nicht auf der Strecke war, wurde für das Laden oder den notwendigen Reifenwechsel genutzt; wie viele Reifensätze bei der Rekordfahrt gebraucht wurden, nennt der Hersteller nicht. Im kommenden Jahr soll das Antriebskonzept des Konzeptfahrzeugs – die „Hochleistungsarchitektur AMG.EA (Electric Architecture)“ – bei AMG in Serie gehen.

