AZuR veröffentlicht Update seines Greenpapers zur Kreislaufwirtschaft

Vor drei Jahren hat die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) erstmals ein Greenpaper veröffentlicht, mit dem die Interessenvertreter der Reifenkreislaufwirtschaft ihre Forderungen an die Politik formulierten. Nun hat AZuR dazu eine aktualisierte Fassung des Papiers veröffentlicht. In dem als Statusbericht präsentierten 32-seitigen Dokument, das hier auf der AZuR-Internetseite abrufbar ist, werden „die ökologischen und ökonomischen Potenziale von Runderneuerung, Reparatur, Nachprofilierung, mechanischer und chemischer Reifenverwertung“ dargestellt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Das Greenpaper soll dabei die Beiträge zu Klimaschutz, Ressourcenschonung und industrieller Wettbewerbsfähigkeit der „von AZuR konsequent umgesetzten Circular Economy“ verdeutlichen.

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