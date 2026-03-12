Positive Bilanz zur „Motorräder“-Messe in Dortmund

Während der vier Messetage vom 5. bis zum 8. März hat die Dortmunder „Motorräder“ laut ihrem Veranstalter 102.000 Besucher in die fünf belegten Ausstellungshallen und aufs Außengelände gelockt. Entsprechend positiv fällt die Bilanz zu dem Event aus. „Der Termin Anfang März passt exakt zum Saisonstart. Dortmund ist der verlässliche Treffpunkt für Branche, Aussteller und Community seit über vier Jahrzehnten. Die Resonanz ist überwältigend: volle Hallen, stark genutzte Außenflächen und neue Indoor- und Erlebnisbereiche, in denen Besucherinnen und Besucher ausprobieren, testen und mitmachen können“, sagt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen-Unternehmensgruppe. „Unsere Teilnahme auf der ‚Motorräder Dortmund 2026‘ war ein voller Erfolg für uns. Wir konnten viele interessante Gespräche führen und vor allen Dingen ganz nah an unseren Kunden dran sein“, zieht auch Kai Warkotsch, Head of Purchasing Car & Moto Tires bei Reifen.com, ein positives Fazit der eigenen Messepräsenz.

