Kartenvorverkauf für Dortmunder „Motorräder“-Messe gestartet

Laut der Messe Dortmund werden Continental und Metzeler als Aussteller bei der „Motorräder“ im kommenden Frühjahr mit dabei sein, und auch Bridgestone dürfte wohl nicht fehlen, zeigt der Hersteller dort doch schon seit vielen Jahren Flagge immer an gewohnter Stelle in Halle 4 (Bild: NRZ/Christian Marx)

Ab sofort ist der Onlineticketshop für Eintrittskarten zur Messe „Motorräder“ geöffnet, die im kommenden Frühjahr wieder in Dortmund ihre Pforten öffnet. Laut Veranstalter können sich Besucher mit Blick auf die vier Eventtage vom 5. bis zum 8. März freuen „auf ein Ausstellerfeld, das seinesgleichen sucht“. Neben führenden Motorradmarken, Helm- und Zubehörherstellern würden dort dann auch Topreifenproduzenten ihre Highlights der Saison präsentieren. Mit Blick auf Letztere werden konkret Continental und Metzeler erwähnt, die nach derzeitigem Kenntnisstand bei der Intermot Anfang Dezember in Köln zwar nicht dabei sind, in Dortmund aber ihre aktuellen Modelle und Neuheiten zeigen wollen. Wobei neben diesen sicherlich auch Bridgestone bei der „Motorräder“ wieder Flagge zeigen wird, ist der Hersteller dort doch schon seit vielen Jahren immer mit dabei.

