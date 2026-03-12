https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Leistungsstarke-Modelle-von-Audi-BMW-Cupra-und-Maserati-im-Einsatz-auf-speziell-praeparierten-Winterstrecken.jpg 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-12 10:52:472026-03-12 10:52:47Drifts, Schnee und Sicherheit: Das AMS-Wintertraining mit Bridgestone
Drifts, Schnee und Sicherheit: Das AMS-Wintertraining mit Bridgestone
Wieder einmal hat Auto Motor und Sport (AMS) gemeinsam mit Bridgestone ein Wintertraining angeboten. Es standen erneut Sicherheit und souveräne Fahrzeugbeherrschung im Mittelpunkt. Stattgefunden hat das Event im österreichischen Thomatal, wo die Teilnehmer im kalten Februar auf speziell präparierten Schnee- und Eisstrecken ihr fahrerisches Können erweiterten. Unter professioneller Anleitung trainierten die Teilnehmer das kontrollierte Handling leistungsstarker Fahrzeuge unter winterlichen Bedingungen. Zum Einsatz kamen Modelle der Marken Audi, BMW, Cupra und Maserati. Alle Fahrzeuge waren mit dem Bridgestone Blizzak 6 ausgestattet.
