Drifts, Schnee und Sicherheit: Das AMS-Wintertraining mit Bridgestone

Wieder einmal hat Auto Motor und Sport (AMS) gemeinsam mit Bridgestone ein Wintertraining angeboten. Es standen erneut Sicherheit und souveräne Fahrzeugbeherrschung im Mittelpunkt. Stattgefunden hat das Event im österreichischen Thomatal, wo die Teilnehmer im kalten Februar auf speziell präparierten Schnee- und Eisstrecken ihr fahrerisches Können erweiterten. Unter professioneller Anleitung trainierten die Teilnehmer das kontrollierte Handling leistungsstarker Fahrzeuge unter winterlichen Bedingungen. Zum Einsatz kamen Modelle der Marken Audi, BMW, Cupra und Maserati. Alle Fahrzeuge waren mit dem Bridgestone Blizzak 6 ausgestattet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen