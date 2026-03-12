50.000-km-Laufleistungsgarantie für Norauto-Sommerreifen „Prevensys 5”

Laufleistungsgarantien für Reifen sind im US-amerikanischen Markt schon lange gang und gäbe, doch offensichtlich will ATU dieses Thema auch hierzulande pushen. Denn die Werkstattkette präsentiert einen neuen Sommerreifen ihrer Eigenmarke Norauto und gewährt für das „Prevensys 5” genannte Profil eine „Haltbarkeitsgarantie von über 50.000 Kilometern innerhalb von fünf Jahren“. Zumal bei dessen Entwicklung ein besonderer Schwerpunkt auf hohe Laufleistung gelegt worden sei zusätzlich zu Verbesserungen in Sachen Rollwiderstand und Nasshaftung gegenüber dem Vorgängermodell „Prevensys 4”.

