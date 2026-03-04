Gutes Bremsen reicht (nicht immer) zum Sieg beim AutoBild-Sommerreifentest

Dass kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn nicht unbedingt automatisch zu einem Sieg bei einem Reifentest führen müssen, das belegen die Ergebnisse des aktuellen AutoBild-Vergleiches von Sommerprofilen der Dimension 245/45 R19 102Y. Zumal von denjenigen drei Modellen, die in der bei dem Magazin üblichen Vorrunde mit den kombiniert kürzesten Anhaltewegen ganz vorne gelegen haben, eines sich im über das Bremsen hinausgehenden Finale zwar tatsächlich dann den Testsieg holen konnte, die anderen beiden aber mit Platz neun respektive Rang 16 von insgesamt 20 Finalteilnehmern vorliebnehmen mussten.

