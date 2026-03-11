Größerer Kumho-Reifenrückruf in den USA

In den Vereinigten Staaten ruft Kumho fast 11.200 Reifen des hierzulande nicht angebotenen Typs „Solus TA11“ zurück. Betroffen sind dabei einzig solche der Größe 225/60 R16, die zwischen der vierten Kalenderwoche 2021 und der fünften Kalenderwoche 2023 im Stammwerk Gwangju des südkoreanischen Herstellers produziert wurden, das nach einem Brand im vergangenen Frühjahr weiter hochgefahren wird. Erkennbar sind die fraglichen Reifen insofern anhand einer auf „1H2UCYA8U0421“ oder „1H2UCYA8U0523“ lautenden DOT-Nummer auf ihrer Seitenwand. Bei ihnen könne es zur Ablösung der Lauffläche kommen, so die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zum Grund für den Rückruf.