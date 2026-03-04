Reifenmarke Blacklion jetzt auch im Pkw-Segment am Start

Mit dem Einstieg seiner Marke Blacklion in das Pkw-Segment will der chinesische Reifenhersteller Jinyu Tire „den nächsten strategischen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung” setzen. Nach vier Jahren mit Lkw-Reifen selbigen Labels im deutschen Markt startet das Unternehmen offiziell den Vertrieb von Pkw-Reifen dieses Namens. „Seit dem Markteintritt hat sich Jinyu Tire mit seinen Blacklion-Lkw-Reifen als zuverlässiger Partner im deutschen Markt etabliert. Qualität, Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit standen dabei stets im Mittelpunkt. Auf dieser soliden Grundlage baut das Unternehmen seine Marktpräsenz nun konsequent weiter aus”, heißt es dazu. Zum Auftakt präsentiert Jinyu Tire zwei neue Pkw-Sommerprofile: den „C5 Comfort“ sowie den „S5 SUV Sport” im Bereich von 15 bis 20 Zoll. Winter-, Ganzjahres- und Van-Reifen der Marke Blacklion sollen folgen, während die beiden Erstlinge demnach entwickelt wurden, um“ den Anforderungen moderner Pkw- und SUV-Fahrer gerecht zu werden”.

