Rückruf von Yokohama-Lenkachsprofil „126S”

Selbst wenn in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) dazu bisher noch kein Eintrag zu finden ist: Yokohama hat eigenen Worten zufolge ein „freiwilliges Austauschprogramm“ für sein Lkw-Lenkachsprofil „126S“ gestartet. Betroffen davon sind demzufolge Reifen der Dimension 385/55 R22.5 158L dieses Typs, sofern sie zwischen der ersten Kalenderwoche 2023 und der 39. Kalenderwoche 2025 im Werk in Ise City (Präfektur Mie) im Heimatland des japanischen Herstellers produziert wurden. Zu erkennen sind die von ihm unter der Artikelnummer B5103 vermarkteten Produkte insofern an einer im Bereich von „FBVHYYY0123“ bis „FBVHYYY3925“ liegenden DOT-Nummer auf ihrer Seitenwand. Bei ihnen könne eine unregelmäßige Fertigungsgeometrie unter bestimmten Umständen zu einem Riss in der Seitenwand im Schulterbereich führen, so das Unternehmen.

„In seltenen Fällen kann sich dieser Riss ausbreiten und möglicherweise zu Luftverlust führen, wodurch das Unfallrisiko steigt“, bittet Yokohama vor diesem Hintergrund Kunden um eine entsprechende Überprüfung und rät ihnen, sich im Fall des Falles an den Händler zu wenden, wo die Reifen erstanden wurden, oder sich an das unter der Telefonnummer +49/(0)69/867909714 erreichbare Support-Callcenter des Anbieters zu wenden für einen kostenlosen Austausch betroffener Profile. „Wir bedauern, unseren Kunden Unannehmlichkeiten bereitet zu haben, aber Sicherheit und Qualität haben für uns höchste Priorität. Wir werden unsere Anstrengungen weiter verstärken, um ein erneutes Auftreten zu verhindern und das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen“, sagt der Reifenhersteller.