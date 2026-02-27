Titan International hält Umsatz und Gewinn 2006 auf hohem Niveau

Titan International konnte seine Finanzkennzahlen – trotz leichter Rückgänge bei Umsatz und Gewinn – übers Jahr gesehen weitestgehend stabil halten. Wie der US-amerikanische Landwirtschafts- und OTR-Reifen- und -Räderanbieter mitteilt, gab der Umsatz weltweit um 0,9 Prozent und der Betriebsgewinn um 1,7 Prozent. Dennoch bleibt die Umsatzrendite nach 14 Prozent im Vorjahr mit jetzt 13,9 Prozent auf hohem Niveau. Weiterhin überaus positiv entwickelte sich derweil das Geschäft mit Consumer-Reifen, wozu vornehmlich die 2024 übernommene Carlstar Group mit ihren Spezialreifen und -rädern gehört, die jetzt als Titan Specialty geführt wird. Das Segment trägt zwar ‚nur‘ 27,7 Prozent zum Jahresumsatz bei, allerdings 39,5 Prozent zum Betriebsergebnis; die Bedeutung des Consumer-Reifensegments für Titan International kommt demnach auch in einer Umsatzrendite in Höhe von 19,8 Prozent zu Ausdruck, die im Markt ihres Gleichen sucht. Dass sich der Fehlbetrag dermaßen erhöhte, lag neben der schwachen allgemeinen Marktentwicklung vor allem an den deutlich gestiegenen Kosten im Zuge der Carlstar-Akquisition.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.