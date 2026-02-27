https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Wolfgang-Pfeil-freut-sich-mit-Bjoern-Kuhfuss-Vaiva-Kuhfuss-Thomas-Schmerl-Angelika-Schmerl-und-Karsten-Stolze-ueber-die-gelungene-Uebergabe-in-Luedenscheid.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-27 13:21:002026-02-27 13:21:00Premio hilft sieben Mal bei der Unternehmensnachfolge – Zwei neue Partner
Premio hilft sieben Mal bei der Unternehmensnachfolge – Zwei neue Partner
In den ersten Wochen des neuen Jahres konnte Premio Reifen + Autoservice sein Netzwerk weiter ausbauen und wichtige Standorte sichern. So seien sieben etablierte Betriebe im Rahmen von Unternehmensnachfolgen erfolgreich übergeben worden, während das Fachhandelskonzept außerdem zwei neue Partner in seinen Reihen begrüßen konnte, wie es dazu aus Köln heißt, wo Goodyear Retail Systems als Systemgeber seinen Sitz hat. „Damit setzt Premio ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung im inhabergeführten Reifen- und Autoservicegeschäft“, ist man dort überzeugt.
