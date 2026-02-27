Premio hilft sieben Mal bei der Unternehmensnachfolge – Zwei neue Partner

In den ersten Wochen des neuen Jahres konnte Premio Reifen + Autoservice sein Netzwerk weiter ausbauen und wichtige Standorte sichern. So seien sieben etablierte Betriebe im Rahmen von Unternehmensnachfolgen erfolgreich übergeben worden, während das Fachhandelskonzept außerdem zwei neue Partner in seinen Reihen begrüßen konnte, wie es dazu aus Köln heißt, wo Goodyear Retail Systems als Systemgeber seinen Sitz hat. „Damit setzt Premio ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung im inhabergeführten Reifen- und Autoservicegeschäft“, ist man dort überzeugt.

