Yokohama startet mit „starkem Sixpack“ ins Lkw-Reifenjahr

Yokohama will ihr Angebot für schwere Nutzfahrzeuge sukzessive ausbauen. Für 2021 stehen gleich „sechs spannende Neuheiten“ am Start, kündigt die japanische Reifenmarke an. Vertrieben werden die Lkw-Reifen des Herstellers in Deutschland seit 2019 exklusiv durch den Karlsruher Großhändler Internpneu.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



