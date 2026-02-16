Spieleentwickler Milestone und Bridgestone kooperieren auch bei „Ride 6“

Nach der Zusammenarbeit schon bei „Ride 4“ und bei „Ride 5“ setzt Bridgestone seine Partnerschaft mit dem Softwareentwickler und -publisher Milestone in Sachen dessen entsprechender Videospielreihe weiter fort und kehrt erneut als offizieller Reifenpartner des neuesten Videospiels der Reihe zurück. Heißt: Der ab sofort für die PlayStation, Xbox X|S und PCs erhältliche sechste Teil der Motorradrennsimulation wartet nicht nur mit neuen Maschinen, Umgebungen und Strecken auf, sondern außerdem mit den aktuellsten Reifen des japanischen Herstellers. Dank der neuen Dual-Physics-Spielmechanik sollen Spieler weltweit „die Performance und Langlebigkeit, die Motorradfahrer im Alltag mit Bridgestone Reifen auf Straße, Rennstrecke und im Gelände“ einmal mehr auch in der virtuellen Welt erleben können.

