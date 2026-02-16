â€žKÃ¼nftiger Platzhirschâ€œ â€“ Februar-Termin soll Intermot den Drive zurÃ¼ckbringen

Man habe das Feedback der Motorradfans ernst genommen, erklÃ¤rt die Koelnmesse GmbH auf ihren Webseiten den neuen Termin fÃ¼r die Intermot: Er sei fÃ¼r die nÃ¤chste Messe 2027 mit Beschluss des Industrieverbandes Motorrad e.V. in den Februar gerÃ¼ckt, heiÃŸt es weiter. Die KÃ¶lner Messegesellschaft ist Ã¼berzeugt, dass der internationalen Motorradmesse damit ihr Drive zurÃ¼ckgegeben wird. Zumal sie bei ihrem letzten (Winter-)Termin im zurÃ¼ckliegenden Dezember erneut einen BesucherrÃ¼ckgang â€“ um rund elf Prozent â€“ hatte verkraften mÃ¼ssen. Jetzt soll sie â€žnoch klarer zum Startschuss fÃ¼r den Auftakt der Saisonâ€œ werden. In der Phase, in der Kaufentscheidungen vorbereitet werden, bÃ¼ndele die Intermot Neuheiten, Trends und Produktvielfalt, wobei insbesondere im ZubehÃ¶rbereich, bei Bekleidung, Helmen und Reifen direkte Marktimpulse gesetzt wÃ¼rden, zeigen sich die KÃ¶lner zuversichtlich mit Blick auf den neuen Termin.

