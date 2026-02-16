Mitgliederzuwachs fÃ¼r Aftermarket-Verband Carmunication

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/van-der-Galien-Peter.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-16 12:06:132026-02-16 12:06:13Mitgliederzuwachs fÃ¼r Aftermarket-Verband Carmunication
Die Caruso GmbH, die hinter der gleichnamigen Plattform fÃ¼r vernetzte Fahrzeugdaten steht, wird Mitglied in dem Aftermarket-Verband von Carmunication mit dem Ziel, Ã¼ber diese strategische Partnerschaft â€žeine aktive Rolle bei der Gestaltung des zukÃ¼nftigen Zugangs zu Fahrzeugdatenâ€œ zu Ã¼bernehmen. Gemeinsam mit anderen Carmunication-Mitgliedern will das Unternehmen Task Forces organisieren und zukunftsweisende AnwendungsfÃ¤lle entwickeln, die zeigen, wie unabhÃ¤ngige WerkstÃ¤tten Daten aus vernetzten Fahrzeugen nutzen und gleichzeitig strenge Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen kÃ¶nnen.
