Mitgliederzuwachs fÃ¼r Aftermarket-Verband Carmunication

Die Caruso GmbH, die hinter der gleichnamigen Plattform fÃ¼r vernetzte Fahrzeugdaten steht, wird Mitglied in dem Aftermarket-Verband von Carmunication mit dem Ziel, Ã¼ber diese strategische Partnerschaft â€žeine aktive Rolle bei der Gestaltung des zukÃ¼nftigen Zugangs zu Fahrzeugdatenâ€œ zu Ã¼bernehmen. Gemeinsam mit anderen Carmunication-Mitgliedern will das Unternehmen Task Forces organisieren und zukunftsweisende AnwendungsfÃ¤lle entwickeln, die zeigen, wie unabhÃ¤ngige WerkstÃ¤tten Daten aus vernetzten Fahrzeugen nutzen und gleichzeitig strenge Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen kÃ¶nnen.

