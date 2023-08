Motorradreifen von Bridgestone feiern Comeback im Rennsimulator Ride 5

Bridgestone gibt die weitere Zusammenarbeit mit dem italienischen Spieleentwickler Milestone für Ride 5, den neuesten Teil der beliebten Videospielreihe von Motorrad-Rennsimulationen, bekannt. Bereits im Vorgängerspiel war der Reifenhersteller präsent. Mit dieser Partnerschaft will der japanische Reifenhersteller seine Position „als ein führender Hersteller von Motorradreifen“ unterstreichen und präsentiert seine Produkte sowie sein Vermächtnis in der Welt des Rennsports in einer innovativen und fesselnden Form, die sowohl Motorrad- als auch Videospielfans auf der ganzen Welt begeistert.

