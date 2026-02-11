Erneuter Terminwechsel der Intermot – ab 2027 im Februar

Lange Jahre fand die internationale Motorradmesse Intermot Anfang Oktober in Köln statt, bis sie 2024 erstmals im Dezember ausgerichtet wurde und in einen Jahres- statt Zweijahresrhythmus wechselte. Nach der jüngsten Ausgabe Ende vergangenen Jahres, wo sie erneut einen Besucherrückgang verkraften musste und bei der sich die Reifenbranche wieder einmal rargemacht hatte, haben sich die Koelnmesse GmbH als ihr Organisator und der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) auf einen neuerlichen Terminwechsel für die Veranstaltung verständigt. Die Entscheidung dafür ist bei der gestrigen außerordentlichen IVM-Mitgliederversammlung gefallen: Die Intermot soll künftig früh im Jahr bzw. das nächste Mal vom 12. bis zum 14. Februar 2027 stattfinden. Sie „wieder zu dem Fixstern zu machen, an dem sich Industrie, Handel und Community orientieren“, ist das erklärte Ziel hinter alldem. „Ein starkes Votum für eine große zentrale Motorradmesse für alle, die diese Leidenschaft für das motorisierte Zweirad verbindet – das war der gemeinsame Wunsch von Präsidium und mir“, freut sich IVM-Hauptgeschäftsführer Uwe Seitz, dass dies so kurz nach seinem Amtsantritt geschafft wurde. Zugleich damit tritt die Messe allerdings in direkte Konkurrenz mit etablierten Frühjahrsmessen im Zweiradbereich wie etwa der Motorradmesse Leipzig und der IMOT in München, die üblicherweise ebenfalls im Februar stattfinden, oder der in der Regel Anfang März folgenden „Motorräder“ in Dortmund.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen