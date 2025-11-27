Reifenbranche macht sich weiterhin rar bei der Intermot

Im Vergleich zu der Messe im Vorjahr werden bei der diesjährigen Intermot zwar doppelt so viele Unternehmen aus der Reifenbranche unter den ziemlich genau zwischen 130 und 140 Ausstellern (2024: rund 190) vertreten sein, die sich der aktuellen Auflistung auf den Webseiten der Koelnmesse GmbH entnehmen lassen. Je nach Sichtweise sind es damit allerdings trotzdem „nur“ bzw. immerhin schon zwei: Denn vergangenes Jahr hatte dort doch einzig Bridgestone Flagge gezeigt. Wenn die internationale Motorradmesse vom 4. bis zum 7. Dezember ihre Tore wieder in Köln öffnet, dann ist der japanische Reifenhersteller jedenfalls wieder vor Ort mit dabei und zusätzlich noch Maxxis International mit den Reifenmarken Maxxis und CST. Andere Reifenanbieter machen sich weiterhin rar bei der Messe, obwohl beispielsweise Continental oder auch Metzeler ähnlich wie Bridgestone mit seinen jüngst vorgestellten Modellen „Racing Battlax V03“ oder „Battlax Racing Street RS12“ Zweiradfans durchaus ebenfalls Neues für die kommende Saison zu präsentieren hätten.