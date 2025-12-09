Wieder 10.000 Messebesucher weniger bei der Intermot

Am vergangenen Wochenende ist nicht nur die Motor Show in Essen zu Ende gegangen, sondern auch die Motorradmesse Intermot in Köln. Nach Veranstalteraussagen sind rund 80.000 Besucher in den beiden belegten Hallen der Koelnmesse gezählt worden und damit noch einmal 10.000 bzw. gut elf Prozent weniger als bei der Vorveranstaltung 2024. Im vergangenen Jahr, seit dem die Messe im Jahres- und nicht mehr Zweijahresrhythmus sowie außerdem im Dezember und nicht mehr im Oktober ausgerichtet wird, sind es ebenfalls bereits 10.000 weniger gewesen als 2022. Doch selbst wenn die Anzahl der Aussteller von zuletzt 2024 rund 190 auf aktuell knapp 140 zurückgegangen ist und sich beispielsweise auch die Reifenbranche rarmacht bei der Motorradmesse am Rhein, hat die jüngste Ausgabe der Veranstaltung aus Sicht der Koelnmesse GmbH ihren „Hotspot‑Status für Hersteller und Community“ gefestigt. „Neue Formate bringen Aufbruch“, so die Kölner, die von einem Zuwachs an inländischen Ausstellern berichten und das diesbezügliche Plus mit rund einem Drittel beziffern.

