Toyotas C-HR+ ab Werk auf Dunlop-Reifen

Ende vergangenen Jahres ist Toyotas neuer, elektrisch angetriebener C-HR+ in den europäischen Markt gerollt bzw. ist dieses Crossover-Modell seither auch in Deutschland bestellbar. Für die Erstbereifung des Wagens hat sich der Fahrzeughersteller für Sumitomo Rubber Industries (SRI) als Partner entschieden, der dafür Reifen seiner Marke Dunlop für die Montage ab Werk liefert. Dabei handelt es sich um die Profile „SP Sport Maxx 060“ in der Größe 235/60 R18 103H sowie „E.Sport Maxx“ in der Dimension 235/50 R20 104V. Sie sollen sich dank eines optimierten Profildesigns durch ein reduziertes Fahrgeräusch auszeichnen, während die Verwendung einer neuen Laufflächenmischung zu einer Verringerung des Rollwiderstandes und damit zu einer höheren Reichweite beitrage. Darüber hinaus bescheinigt SRI den beiden Dunlop-Reifen eine hohe Lenkstabilität und Nasshaftung. Das vom Anbieter 2021 eingeführte und von ihm patentierte sogenannte „Nano-Black“-Designverfahren im Zusammenhang mit der Seitenwand soll bei den Reifen für eine tiefere Schwarzfärbung und insofern verbesserte Sichtbarkeit des Markenlogos sorgen sowie damit zu einer luxuriöseren Optik beitragen.