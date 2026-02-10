Messe Dortmund bilanziert gelungene Motorradmesse Leipzig

,
Als ihr Veranstalter zieht die Messe Dortmund ein positives Fazit der dreitägigen Motorradmesse Leipzig bzw. bilanziert sie als „gelungenen Saisonauftakt“ (Bild: Messe Dortmund)

Am vergangenen Wochenende hatte die Motorradmesse Leipzig ihre Pforten geöffnet, wobei die Messe Dortmund als ihr Veranstalter und natürlich auch Ausrichter der vom 5. bis zum 8. März in ihrer Heimatstadt folgenden „Motorräder 2026“ sie als „gelungenen Saisonauftakt“ bilanziert. Während der drei Messetage in Sachsen vom 6. bis zum 8. Februar seien „Topmarken, echte Bikes und ein abwechslungsreiches Programm“ aufeinandergetroffen und hätten „einen klaren Akzent für die Szene mit Premieren, Probefühlen und Showhighlights“ gesetzt. Unter den laut Ausstellerliste 80 vor Ort vertretenen Fahrzeugherstellern und -importeuren, Händlern sowie Ausrüstungs- und Bekleidungsanbietern hat für die Reifenbranche einzig die zu Yokohama TWS zählende Marke Mitas mit ihren Produkten für den für motorisierte Zweiräder die Flagge hochgehalten.

