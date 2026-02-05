Erstmals drei IMOT-Messehallen belegt

Wenn die Internationale Motorradausstellung (IMOT) vom 20. bis zum 22. Februar in München wieder ihre Tore öffnet, dann belegt sie erstmals gleich drei Hallen auf dem Messegelände in Riem. „Dass wir dieses Jahr die IMOT auf drei Hallen erweitern können, ist ein echter Knaller. Mit der IMOT-Arena als dritte Halle mit jeder Menge Liveaction, aber auch mit unserem IMOT-Forum als Austauschformat direkt auf der Messe haben wir zwei große neue Programmpunkte“, so IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka. Der Organisator der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr mehr als 120.000 Besucher angelockt haben soll und dieses Jahr bereits das 33. Mal ausgerichtet wird, verspricht in diesem Zusammenhang nicht zuletzt „große Marken und namhafte Hersteller“ für die Messe. Gemeint damit sind einerseits Motorradhersteller mit Namen wie unter anderem Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto Guzzi, Suzuki, Triumph oder Yamaha. Andererseits werden aber auch Anbieter von Bekleidung, Reisen sowie Zubehör vor Ort Flagge zeigen. Was konkret den Bereich Motorradreifen betrifft, so werden laut vorläufiger Ausstellerliste Bridgestone, Continental, das Reifenwerk Heidenau sowie die Schwestermarken Metzeler und Pirelli bei der Messe in der bayrischen Landeshauptstadt erwartet.