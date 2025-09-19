IVM bekommt neuem Hauptgeschäftsführer

Der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) bekommt einen neuen Hauptgeschäftsführer: Nach einstimmiger Wahl durch die ordentlichen Mitglieder der Interessenvertretung der Zweiradbranche wird Uwe Seitz – bis dato Chefredakteur bei der Zeitschrift Motorrad aus dem Stuttgarter Motorpresse-Verlag – am 1. Februar kommenden Jahres die Nachfolge von Reiner Brendicke antreten, der dann seine aktive Berufslaufbahn beendet. IVM-Präsident Michael Sommer ist überzeugt, mit ihm als echtem Branchenexperten die Verbandsarbeit hervorragend gestalten zu können – im Interesse der Mitglieder und in der Politik. „Die Leidenschaft fürs Motorrad und die vielen Chancen, die ich für das motorisierte Zweirad generell in der Mobilität der Zukunft sehe, möchte ich mit aller Kraft in die Arbeit als Hauptgeschäftsführer des IVM einbringen. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und danke den ordentlichen Mitgliedern für das Vertrauen“, so der designierte neue Hauptgeschäftsführer des Verbandes, der eigenen Worten zufolge dafür mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung als Motorradjournalist mitbringt.