Noch bis 20. Februar Teilnahme am BRV-Betriebsvergleich möglich

Selbst wenn auf Basis von Daten des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) und des europäischen Reifenherstellerverbandes Tyres Europe (vormals ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association) ein erstes vorläufiges Fazit zum deutschen Reifenersatzgeschäft 2025 gezogen werden kann, so folgt die offizielle Bilanz des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) in der Regel erst ein wenig später im Frühjahr. Zumal Letzterer vor Kurzem erst die Datenerhebung für sein sogenanntes Branchenbarometer das vergangene Jahr betreffend gestartet hat.

Noch bis zum 20. Februar können interessierte Verbandsmitglieder daran mitwirken, ein möglichst realistisches Bild der Marktentwicklung 2025 aus Sicht des Reifenhandels zu zeichnen. Teilnehmende Betriebe profitieren laut BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin nicht nur von einer fundierten Auswertung ihrer Kennzahlen, sondern erhalten zugleich die Möglichkeit, diese mit aussagekräftigen und anonymisierten Branchenbenchmarks zu vergleichen. „Der Betriebsvergleich liefert Ihnen damit eine belastbare Grundlage für strategische Entscheidungen und eine nachhaltige Unternehmenssteuerung“, ruft Lowin insofern zu einer möglichst regen Beteiligung an der Erhebung auf.

Dafür werden seitens des Verbandes entsprechende Erfassungsbögen zur Verfügung gestellt. Wer mitmachen will, sollte die ausgefüllten Unterlagen bis zum besagten Stichtag per E-Mail an betriebsvergleich@wolk-aftersales.de übermitteln, zumal der Betriebsvergleich wie gewohnt in Zusammenarbeit mit Wolk & Nikolic erstellt wird, wo im Falle des Falles Agnieszka Sion (E-Mail: agnieszka.sion@wolk-aftersales.de, Telefon: 0221/93655-24) und Martin Berning (E-Mail: martin.berning@wolk-aftersales.de) als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.