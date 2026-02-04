MXGP-Partnerschaft von Dunlop und Infront geht in die Verlängerung

Dunlop Motorcycle Europe und Infront Moto Racing haben ihre Partnerschaft rund um die Motocrossweltmeisterschaft des Motorradverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) verlängert. Im Rahmen einer neuen, mehrjährigen Vereinbarung bleibt die bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear zählende Reifenmarke weiterhin offizieller Reifenpartner der auch als MXGP bezeichneten Serie, in der am Ende der letztjährigen Saison der auf Dunlop-Reifen an seiner Kawasaki vertrauende Romain Febvre in der Endabrechnung ganz vorne gelegen und sich damit den Titel gesichert hatte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen