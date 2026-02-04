https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Dunlop-bleibt-MXGP-Reifenpartner.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-04 11:32:412026-02-04 11:32:41MXGP-Partnerschaft von Dunlop und Infront geht in die Verlängerung
MXGP-Partnerschaft von Dunlop und Infront geht in die Verlängerung
Dunlop Motorcycle Europe und Infront Moto Racing haben ihre Partnerschaft rund um die Motocrossweltmeisterschaft des Motorradverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) verlängert. Im Rahmen einer neuen, mehrjährigen Vereinbarung bleibt die bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear zählende Reifenmarke weiterhin offizieller Reifenpartner der auch als MXGP bezeichneten Serie, in der am Ende der letztjährigen Saison der auf Dunlop-Reifen an seiner Kawasaki vertrauende Romain Febvre in der Endabrechnung ganz vorne gelegen und sich damit den Titel gesichert hatte.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!