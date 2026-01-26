https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Park-Jongh-links-und-Sulayem-Mohammed-Ben.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-26 12:30:012026-01-26 12:30:01Globale Partnerschaft zwischen FIA und Hankook
Globale Partnerschaft zwischen FIA und Hankook
Der südkoreanische Reifenhersteller fungiert ab sofort als Global Partner des Automobilverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Damit wird das Unternehmen Teil des weltweiten FIA-Partnerprogrammes, das demnach Organisationen vereint, die Innovation, Nachhaltigkeit und Sicherheit als zentrale Voraussetzungen für die Zukunft der Mobilität und des Motorsports verstehen. Die offizielle Vertragsunterzeichnung fand am 23. Januar am Sitz der FIA in London mit deren Präsidenten Mohammed Ben Sulayem sowie Hankook-Tire-Europe-Präsident und -COO Jongho Park statt.
