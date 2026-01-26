Automobilmesse Erfurt lockt erneut 30.000 Besucher

„Weiter auf Erfolgskurs“ sieht sich die Messe Erfurt mit ihrer Automobilmesse, die bei ihrer 18. Ausgabe am vergangenen Wochenende ebenso wie im Vorjahr erneut 30.000 Besucher angelockt hat. Vor Ort trafen sie auf 140 Aussteller und 42 Automarken, wobei offenbar nicht nur einige Fahrzeugpremieren für Interesse sorgten, sondern auch der auf das Ausstellungsgelände zurückgekehrte Offroadparcours, Drift- und Stuntshows sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. „Das Interesse an Mobilität, Innovation und persönlichem Austausch ist ungebrochen. Das hat die Automobilmesse Erfurt auch zu ihrem 18. Geburtstag wieder eindrucksvoll bewiesen“, freut sich Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt, angesichts dessen. Bei alldem ist es keine Frage, dass die Automobilmesse in der thüringischen Landeshauptstadt auch Anfang 2027 wieder an den Start gehen wird – dann vom 29. bis zum 31. Januar.