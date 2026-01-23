Adrian Fricke wird neuer Gesamtvertriebsleiter bei Granit Parts

Granit Parts stellt seinen Vertrieb strategisch neu auf: Mit Beginn des neuen Jahres hat Adrian Fricke die Gesamtverantwortung für den Vertrieb übernommen. In der neu geschaffenen Position wird die Verantwortung für den deutschen und internationalen Vertrieb gebündelt, um die globale Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln.

