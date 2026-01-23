https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Adrian-Fricke.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-23 13:57:362026-01-23 12:55:01Adrian Fricke wird neuer Gesamtvertriebsleiter bei Granit Parts
Adrian Fricke wird neuer Gesamtvertriebsleiter bei Granit Parts
Granit Parts stellt seinen Vertrieb strategisch neu auf: Mit Beginn des neuen Jahres hat Adrian Fricke die Gesamtverantwortung für den Vertrieb übernommen. In der neu geschaffenen Position wird die Verantwortung für den deutschen und internationalen Vertrieb gebündelt, um die globale Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln.
