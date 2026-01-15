Werkstattausrüster Twin Busch setzt auf neue Farbstrategie in seinem Sortiment

Nach positivem Kunden-Feedback zu ausgewählten Produkten in der neuen Hausfarbe Anthrazitgrau stellt der hessische Werkstattausrüster Twin Busch nun schrittweise sein gesamtes Sortiment darauf um (Bilder: Twin Busch)

In den knapp 30 Jahren seit der Gründung hat sich Twin Busch zu einem der führenden europäischen Anbieter von Werkstattausrüstungen entwickelt. Reifenmontage- und Reifenwuchtmaschinen, Hebetechnik, Anlagen für die Achsvermessung, Bremsprüfstände, Klimaservicegeräte oder Werkzeugwagen und -schränke – das Unternehmen mit Sitz im hessischen Bensheim bietet ein weitreichendes Produktsortiment. Nun vollzieht sich bei Twin Busch eine Veränderung, die man im Kleinen verorten möchte, die aber vor allem Ausdruck der „pragmatischen Philosophie“ ist, mit der die Zwillinge Marc und Dennis Busch das Familienunternehmen führen: Twin Busch setzt auf eine neue Farbstrategie, aus Blau wird Anthrazitgrau.

