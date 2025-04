„Dauerhaft in der Evolution“ – Änderungen beim Vergölst-Partnerprogramm

Schon vor mehr als 30 hat die zu Continental zählende Handelskette Vergölst zusätzlich zu ihren eigenen Betrieben ein Franchisekonzept aufgelegt und seither mehr als 330 Partner (Stand 2024) dafür gewinnen können. Jetzt wurde das Ganze nach Unternehmensangaben modernisiert. „Da sich die Anforderungen an die Branche und den Markt im Laufe der Zeit sehr verändert haben, wollten wir auch unser Franchisekonzept danach ausrichten und haben es weitreichend überarbeitet“, so Emanuel Buddensiek, Head of Franchise bei Vergölst. „Die Weiterentwicklungen basieren maßgeblich auf dem Feedback unserer Partnerbetriebe und sind daher als gemeinsames Konzept zu sehen“, ergänzt er.

