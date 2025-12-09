Wechsel von „gedämpft“ auf deutlich Schub im deutschen Pkw-Markt?

Zum Jahresende haben gleich mehrere Verbände ihre Prognosen für den Pkw-Markt hierzulande veröffentlicht. So zeichnet sich aus Sicht etwa des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) nach einer als „gedämpft“ beschriebenen Neuzulassungsentwicklung in diesem Jahr diesbezüglich ein „deutlicher Marktschub“ für 2026 ab. Demgegenüber geht der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) unter bestimmten Bedingungen zumindest von einer leichten Markterholung im kommenden Jahr aus, während der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) sagt, dass sich der deutsche Pkw-Markt 2026 „nicht wesentlich erholen“ werde und für ihn lediglich ein moderates Plus zu erwarten sei.

