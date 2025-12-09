Mitas will mit Werksschließungen Wettbewerbsfähigkeit stärken – Interview mit Roberta D’Agnano

Yokohama TWS hat in diesem Jahr ein Mitas-Reifenwerk in den USA geschlossen. Gleichzeitig plant das Unternehmen das Wachstum seiner Agroreifenmarke in Nordamerika durch erhebliche Investitionen. Wie sieht die Strategie in Europa aus? Die NEUE REIFENZEITUNG sprach mit Roberta D’Agnano, Global Marketing Director Mitas bei Yokohama TWS.

NEUE REIFENZEITUNG:

Wie sieht der Markt für Off-Highway-Reifen sowie Land- und Forstwirtschaftsreifen insgesamt aus? Weltweit, in Europa und in Deutschland?

Roberta D’Agnano:

Die Off-Highway-Reifenbranche insgesamt befindet sich im Wandel, unterstützt durch globale Trends wie Mechanisierung, Nachhaltigkeit und das ständige Streben nach mehr Effizienz. In diesem breiten Kontext sticht das Segment Landwirtschaft als eines der dynamischsten hervor. Weltweit stehen landwirtschaftliche Betriebe unter zunehmendem Druck, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihre Umweltbilanz zu verbessern, wobei Reifen eine entscheidende Rolle spielen. Die Nachfrage verlagert sich hin zu Lösungen, die Traktion, Langlebigkeit und Kraftstoffeffizienz mit Bodenschutz verbinden – eine Priorität, die den Markt neu gestaltet.

In Europa ist die Landwirtschaft nach wie vor ein sehr solider und widerstandsfähiger Motor für Off-Highway-Reifen. Landwirte suchen nach zuverlässigen Produkten, die unter verschiedenen Bodenbedingungen, zu jeder Jahreszeit und mit Geräten, die von Jahr zu Jahr größer und leistungsstärker werden, eine konstante Leistung erbringen.

Deutschland ist in dieser Hinsicht besonders bedeutend: Es ist einer der fortschrittlichsten und am stärksten mechanisierten Agrarmärkte in Europa und daher ein Early Adopter neuer Technologien und leistungsstarker Lösungen. Für Mitas stellt dieser Kontext sowohl eine Chance als auch eine Verantwortung dar. Unsere Marke hat eine lange Tradition darin, Landwirten Reifen anzubieten, die speziell für ihre täglichen Herausforderungen entwickelt wurden von der Bodenerhaltung bis hin zu höherer Effizienz auf dem Feld. Der Agrarmarkt steht im Mittelpunkt unserer Strategie, und wir sehen weltweit weiterhin Wachstumspotenzial, wobei Europa, insbesondere Deutschland, weiterhin eine zentrale Rolle für unsere Entwicklung spielt.

NEUE REIFENZEITUNG:

Zu Beginn des Jahres haben Sie die Schließung des Yokohama-TWS-Werkes in Tschechien angekündigt. Warum genau? Wo werden nun Land- und Forstwirtschaftsreifen hergestellt?

Roberta D’Agnano:

Die Entscheidung, das Yokohama-TWS-Werk in Prag zu schließen, war Teil einer umfassenderen Optimierung unserer globalen Produktionspräsenz. Es war keine leichte Entscheidung, aber eine notwendige, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten mit unseren langfristigen strategischen Prioritäten im Einklang stehen. Sie spiegelt unser Engagement wider, auf Marktzyklen und sich wandelnde Kundenanforderungen mit einem umfassenden strategischen Programm zu reagieren, das darauf abzielt, die Effizienz zu steigern, das Serviceniveau zu verbessern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

Durch die Konsolidierung der Produktion in unseren modernsten Werken können wir unsere Flexibilität erhöhen und mehr Ressourcen in Innovation und Qualität investieren. Heute werden Mitas-Reifen in mehreren hochmodernen Werken in ganz Europa hergestellt, darunter in unserem Werk in Otrokovice in Tschechien sowie in Serbien, und den Vereinigten Staaten.

NEUE REIFENZEITUNG:

In Nordamerika wurde ebenfalls gerade ein Werk geschlossen, und gleichzeitig wurde angekündigt, dass Mitas den Markt erobern werde. Wie sieht Ihre Strategie für Mitas in Europa aus? Können Sie das bitte im Detail erklären? In Bezug auf Erstausrüstung und Aftermarket.

Roberta D’Agnano:

In Nordamerika besteht unsere Strategie für Mitas darin, uns weiterhin konsequent auf nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren, das durch ein starkes Vertriebsnetz und eine sorgfältig auf die spezifischen Bedürfnisse dieses Marktes zugeschnittene Produktpositionierung vorangetrieben wird. Die Produktion wird in unserem hochmodernen Werk in Charles City, das 2012 eingeweiht wurde, nahtlos und ohne Unterbrechungen fortgesetzt. Wir planen weitere Investitionen in dieses Werk, um die Präsenz von Mitas zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass wir gut positioniert sind, um Kunden auf dem gesamten Kontinent zu bedienen.

In Europa verfolgen wir einen ebenso ehrgeizigen Ansatz, der jedoch von der Dynamik eines ausgereiften und hochspezialisierten Marktes geprägt ist. Mitas ist bereits ein vertrauenswürdiger Partner sowohl für Erstausrüster als auch für landwirtschaftliche Fachleute. Heute sind unsere Reifen auf etwa der Hälfte aller in Europa produzierten Mähdrescher und einem Viertel aller Traktoren montiert, was das Vertrauen der führenden OEMs in unsere Marke unterstreicht. Diese starke Grundlage ermöglicht es uns, unsere Produkte noch besser auf die modernsten Maschinen abzustimmen und so Leistung, Zuverlässigkeit und Kompatibilität zu gewährleisten.

Auch der Aftermarket spielt eine zentrale Rolle in unserer Strategie. Landwirte und Lohnunternehmer verlassen sich auf die Verfügbarkeit und Konsistenz unserer Reifen, und wir investieren weiterhin in ein reaktionsschnelles und umfangreiches Netzwerk, um sicherzustellen, dass Mitas-Produkte während des gesamten Lebenszyklus ihrer Geräte verfügbar bleiben. Dies garantiert Kontinuität, Service und optimale Leistung auf dem Feld.

Darüber hinaus ist eine der Säulen unserer globalen Strategie das Bekenntnis zur kontinuierlichen Produktentwicklung. Derzeit führen wir eine umfassende Modernisierung unserer VF-Reihe (Very High Flexion) durch, um sie an die sich wandelnden Anforderungen der modernen Landwirtschaft anzupassen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Weiterentwicklung unserer HC1000-Serie, die nun in VF-CFO-Versionen (Cyclic Field Operation) für Erntemaschinen erhältlich ist. In ähnlicher Weise wird unsere HC2000-Reihe für Traktorenanwendungen auf die VF-PFO-Technologie (Pressure Field Operation) umgestellt. Dieser kontinuierliche Fortschritt ermöglicht es uns, Landwirten und Fachleuten aus der Industrie Lösungen anzubieten, auf die sie sich bei den Anforderungen der modernen Feldarbeit verlassen können.

NEUE REIFENZEITUNG:

Continental hat sich nach kurzer Zeit wieder aus der Produktion von Landwirtschaftsreifen zurückgezogen. Sehen Sie auch, dass immer mehr Anbieter aus Asien den Markt erobern? Wenn ja, wie wollen Sie sich positionieren?

Roberta D’Agnano:

Der Markt für Landwirtschaftsreifen wird immer wettbewerbsintensiver, da neue Akteure aus Asien hinzukommen und etablierte Marken ihre Strategien neu ausrichten. Dieses dynamische Umfeld stellt zwar eine Herausforderung dar, unterstreicht aber auch den Wert dessen, was Mitas über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Unser Wettbewerbsvorteil liegt in einer einzigartigen Kombination aus europäischer Tradition, einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer echten Nähe zur Landwirtschaft.

Mit fast einem Jahrhundert Erfahrung in der Reifentechnik und einer starken europäischen Produktionsbasis ist Mitas dafür bekannt, robuste und zuverlässige Produkte zu liefern, die auf die realen Einsatzbedingungen zugeschnitten sind. Wir bieten fortschrittliche Lösungen und konstante Leistung auf einem Niveau, das äußerst wettbewerbsfähig ist, was uns zu einer strategischen Wahl sowohl für OEMs als auch für Landwirte macht. Ebenso wichtig ist, dass wir uns durch unsere Zugänglichkeit und unsere Fähigkeit auszeichnen, die Sprache der Landwirtschaft zu sprechen: Unsere lokalen Teams sind nah am Kunden und bieten technische Beratung, Anwendungsunterstützung und praktische Lösungen, die schnell auf ihre täglichen Bedürfnisse reagieren.

Diese Mischung aus Tradition, Qualität und Kundennähe sorgt dafür, dass Mitas nicht nur als ein weiterer Reifenhersteller angesehen wird, sondern als ein vertrauenswürdiger Partner, auf den Landwirte und Hersteller in ganz Europa und darüber hinaus jetzt und in Zukunft zählen können.