PS Days fallen dem Rotstift zum Opfer

Die Deutsche Messe nimmt die Tuning-Messe PS Days aus dem Programm. Die nächste Veranstaltung sollte vom 3. bis 7. Juli 2026 auf dem Messegelände Hannover stattfinden. 2025 waren mehr als 47.000 Besucher zu dem Tuning- und Motorsportevent auf das Messegelände in Hannover gekommen.

