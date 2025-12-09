https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/PS-Days-fallen-dem-Rotstift-zum-Opfer.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-09 15:24:442025-12-09 15:24:44PS Days fallen dem Rotstift zum Opfer
PS Days fallen dem Rotstift zum Opfer
Die Deutsche Messe nimmt die Tuning-Messe PS Days aus dem Programm. Die nächste Veranstaltung sollte vom 3. bis 7. Juli 2026 auf dem Messegelände Hannover stattfinden. 2025 waren mehr als 47.000 Besucher zu dem Tuning- und Motorsportevent auf das Messegelände in Hannover gekommen.
