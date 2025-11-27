https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/DriverReviews-in-Deutschland.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-27 10:46:322025-11-27 10:46:32Marke von einer halben Million DriverReviews-Reifenbewertungen überschritten
Marke von einer halben Million DriverReviews-Reifenbewertungen überschritten
Die Zahl der auf der Reifenbewertungsplattform DriverReviews gesammelten Kundenurteile hat die Marke von einer halben Million überschritten. Das meldet der Betreiber der Site, laut dem die Bewertungen auf den verifizierten Rückmeldungen zu Pkw-, SUV-, Van- und Motorradreifen basieren, die Verbraucher mit den Produkten von mehr als 100 Marken über alles in allem 1,2 Milliarden gefahrene Kilometer gewonnen haben. Im Schnitt komme demnach alle drei Minuten eine neue Bewertung zu dem Fundus hinzu, heißt es.
