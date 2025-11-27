Guizhou Tyre setzt auf Stahlgürtelkonstruktion bei Agrarreifen

Guizhou Tyre brachte zur Agritechnica die neue Reifengeneration seiner Marke Advance für die Landwirtschaft mit. Der chinesische Reifenhersteller spricht von einem Meilenstein im Unternehmen, will sich von einem „zuverlässigen Qualitätsanbieter hin zu einem führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Reifen“ entwickeln.

