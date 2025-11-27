Reifenzentrum Watzka stärkt seine Marktposition

Das Reifenzentrum Watzka aus dem bayrischen Kühbach hat in diesem Jahr einige strategische Maßnahmen auf den Weg gebracht, damit das Unternehmen seine Position am Markt stärken und das Wachstum fördern kann. Zum einen wurde das Lager des auf landwirtschaftliche Reifen und Räder spezialisierten Großhändlers erweitert. Derzeit lagern ständig etwa 8.000 landwirtschaftliche Reifen sowohl an dem Standort in Kühbach als auch bei einer Partnerspedition. „Diese Vergrößerung ermöglicht uns eine verbesserte Verfügbarkeit und schnellere Lieferung unserer Produkte, was sich positiv auf die Zufriedenheit unserer Kunden auswirkt“, so Geschäftsführer Markus Watzka.

Auch wurden im Innendienst und im Lager drei neue Mitarbeiter eingestellt. Von der Verstärkung des Teams verspricht sich Markus Watzka, die Nachfrage besser bewältigen und die internen Prozesse weiter optimieren zu können. Aktuell ist das Unternehmen mit Kunden außer in seinem Heimatmarkt auch in Österreich, den Benelux-Ländern, Frankreich, Polen, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Ungarn und Tschechien mit zwei Außendienstmitarbeitern im Süden Deutschlands vertreten, welche die Regionen Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Teile Hessens abdecken. „Für das Jahr 2026 planen wir, zwei weitere Außendienstmitarbeiter einzustellen, um unsere Präsenz bundesweit auszubauen und damit auch in die direkte Kundenbetreuung zu investieren“, so Markus Watzka.

2024 hat das Unternehmen sein Angebotsportfolio mit Reifen von Ceat Specialty erweitert. Die vertreibt das Unternehmen in Deutschland. „Wir können unseren Kunden in der Landwirtschaft dadurch eine breite Palette an Produkten für verschiedene Anwendungen anbieten“, so Watzka. Im kommenden Jahr will sich das Unternehmen verstärkt darauf konzentrieren, die Reifen für Bau, Industrie sowie auch für Teleskoplader in Deutschland zu vermarkten und hier auch neue Partner zu finden. „Dies ist Teil unserer Strategie, unser Produktportfolio sinnvoll zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen“, so der Geschäftsführer.

Seit vier Jahren stellt das Unternehmen seinen Kunden einen technischen Ratgeber zur Verfügung. Im Jahr 2026 soll eine neue Ausgabe veröffentlicht werden. Sie soll wertvolle Informationen und Unterstützung bieten.